ஐபிஎல் 2026 ஏலம்: நட்சத்திரமாக ஜொலிக்கப் போகும் 6 இந்திய உள்ளூர் வீரர்கள்!

ஐபிஎல் 2026

Siva

, திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (12:50 IST)
ஐபிஎல் 2026 ஏலம், வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், இந்தியாவின் உள்ளூர் திறமையாளர்களுக்காகவும் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். வரவிருக்கும் ஐபிஎல் சீசனுக்காக அணியை நீண்ட கால நோக்கில் கட்டமைக்க விரும்பும் அணிகள், உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ள இளம் வீரர்களை தேடுகின்றன.
 
சையத் முஷ்டாக் அலி மற்றும் ரஞ்சி டிராஃபி போன்ற தொடர்களில் அசத்திய ஆறு உள்ளூர் வீரர்கள் அதிக விலைக்கு ஏலம் போகும் வாய்ப்புள்ளது. இதில் ஆக்ரோஷமான மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள், திறமையான ஆல்-ரவுண்டர்கள் மற்றும் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் உள்ளனர்.
 
ராஜஸ்தானை சேர்ந்த விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் கார்த்திக் ஷர்மா , பல ஃபார்மேட் முதிர்ச்சியை காட்டியுள்ளார். உத்தர பிரதேசத்தின் பிரஷாந்த் வீர், ஜடேஜாவை போல அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் சுழல் பந்துவீச்சு மூலம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆல்-ரவுண்டர். தமிழகத்தின் சன்னி சந்துவும், டெத் ஓவர் அதிரடி மற்றும் சீம் பந்துவீச்சுடன் ஒரு முழுமையான டி20 வீரராக உள்ளார்.
 
டெல்லியின் அனுபவம் வாய்ந்த ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்ஷ் தியாகி, பஞ்சாபின் மிடில் ஆர்டர் ஃபினிஷர் சலீல் அரோரா, மற்றும் பரோடாவின் நம்பிக்கைக்குரிய இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ராஜ் லிம்பானி ஆகியோரும் இந்த ஏலத்தில் கவனிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். தங்கள் அணிகளுக்கு நீண்ட கால பலத்தை சேர்க்கும் நோக்குடன், இந்த வீரர்களுக்கு ஃபிரான்சைஸ்கள் அதிக முதலீடு செய்யக்கூடும்.
 
