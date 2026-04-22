முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

அபிஷேக் சர்மா அடித்த அபார சதம்.. துள்ளி குதித்து கொண்டாடிய காவ்யா மாறன்..!

Advertiesment
ஐபிஎல் 2026
BY: Siva
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (08:34 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (08:35 IST)
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் அபிஷேக் சர்மா வானவேடிக்கை நிகழ்த்தியுள்ளார். ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் வெறும் 47 பந்துகளில் தனது இரண்டாவது ஐபிஎல் சதத்தை பூர்த்தி செய்த அவர், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 135 ரன்களைக் குவித்தார். இதில் 10 இமாலய சிக்ஸர்கள் மற்றும் 10 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அபிஷேக்கின் இந்த அதிரடியால் சன்ரைசர்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.
 
அபிஷேக் சர்மா இந்த போட்டியின் மூலம் பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார். குறிப்பாக, டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்கள் அதாவது 9 சதங்கள் அடித்த இந்திய வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை அவர் சமன் செய்துள்ளார். 
 
மேலும், ஐபிஎல் வரலாற்றில் கிறிஸ் கெயிலுக்கு பிறகு ஒரு இன்னிங்ஸில் இரண்டு முறை 10 சிக்ஸர்களை விளாசிய இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். இவருக்கு உறுதுணையாக ஆடிய ஹென்ரிச் கிளாசென் 13 பந்துகளில் 37 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோர் உயர உதவினார்.
 
அபிஷேக்கின் இந்த அசுரத்தனமான பேட்டிங்கை கண்டு சன்ரைசர்ஸ் உரிமையாளர் காவ்யா மாறன் மைதானத்தில் உற்சாகத்தில் துள்ளி குதித்தார். அதேபோல், அபிஷேக்கின் தந்தை ராஜ் குமார் சர்மாவும் தனது மகனின் இந்த வரலாற்று சாதனையைக் கண்டு நெகிழ்ச்சியடைந்தார். 
 
ஹைதராபாத் மைதானமே 'அபிஷேக்... அபிஷேக்...' என்ற முழக்கத்தால் அதிர்ந்தது. சன்ரைசர்ஸ் அணி நிர்வாகமும் ரசிகர்களும் இந்த அதிரடி ஆட்டத்தை சமூக வலைதளங்களில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
 
அடுத்த கட்டுரையில்

இன்னும் மக்கள் ஏன் இதிலிருந்து வெளிவரவில்லை? விராத் கோலி முன்னாள் காதலியின் பதிவு வைரல்..

