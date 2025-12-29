முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






4வது டி20 போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி.. இலங்கையை ஒயிட் வாஷ் செய்ய வாய்ப்பு..!

Advertiesment
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட்

Siva

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (08:50 IST)
இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றிய இந்திய அணி, நேற்று நடைபெற்ற நான்காவது போட்டியிலும் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தொடக்க வீராங்கனைகளின் அதிரடியால் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 221 ரன்கள் குவித்தது. ஸ்மிருதி மந்தனா 80 ரன்களும், ஷஃபாலி வர்மா 79 ரன்களும் விளாசி வலுவான அடித்தளம் அமைத்தனர். 
 
பின்னர் 222 ரன்கள் என்ற கடின இலக்கை நோக்கி ஆடிய இலங்கை அணி, ஓரளவுக்கு போராடிய போதிலும் 191 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியை தழுவியது. இந்திய தரப்பில் அருந்ததி ரெட்டி மற்றும் வைஷ்ணவி சர்மா தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
 
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி 4-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை நடைபெறவுள்ளது. இந்தப் போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி பெற்றால், 5-0 என்ற கணக்கில் இலங்கையை 'ஒயிட் வாஷ்' செய்து சாதனை படைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் ரிஷப் பண்ட் இல்லையா? அவருக்கு பதில் இந்த அதிரடி வீரரா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos