நாளை இந்தியா - நியூசிலாந்து ஃபைனல்.. நரேந்திர மோடி மைதானம் யாருக்கு சாதகம்?

India vs New Zealand T20 Final
BY: Siva
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (10:10 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (10:11 IST)
அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நாளை நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவும் நியூசிலாந்தும் மோதுகின்றன. இப்போட்டியில் வீரர்களின் திறமைக்கு இணையாக ஆடுகளத்தின் தன்மையும் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
இங்குள்ள சிவப்பு மற்றும் கருப்பு மண் கலந்த 'ஹைப்ரிட்' ஆடுகளம், பேட்டர்களுக்கு நல்ல பவுன்ஸையும், பந்துவீச்சாளர்களுக்கு ஓரளவிற்கு கிரிப்பையும் வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
அரைஇறுதியில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி சாதனை படைத்த இந்தியா, சொந்த மண்ணில் கோப்பையை தக்கவைக்க முனைப்புடன் உள்ளது. பும்ரா மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோரின் வேகப்பந்துவீச்சு இந்த ஆடுகளத்தில் எதிரணிக்கு சவாலாக இருக்கும். 
 
மறுபுறம், தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி அதிரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு வந்துள்ள நியூசிலாந்து அணி, லாக்கி பெர்குசன் மற்றும் மேட் ஹென்றி ஆகியோரின் வேகத்தை நம்பியுள்ளது.
 
2023 ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தோல்விக்கு பிறகு, அதே மைதானத்தில் இந்தியா ஒரு வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. வேகப்பந்து வீச்சிற்கு சாதகமான இந்த ஆடுகளம், ஒரு விறுவிறுப்பான மற்றும் அதிக ரன்கள் குவிக்கும் ஆட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும் என தெரிகிறது.
 
