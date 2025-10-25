முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்களை திணறடித்த இந்திய பவுலர்கள்.. 6 பவுலர்களுக்கும் கிடைத்த விக்கெட்டுக்கள்..!

இந்தியா ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட்

Siva

சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (12:24 IST)
இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கிடையே மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா முதலில் பேட்டிங் செய்ய தேர்வு செய்த நிலையில், அந்த அணியினர் தற்போது பேட்டிங் செய்து வருகின்றனர். சற்றுமுன் வரை 46 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 236 ரன்கள் ஆஸ்திரேலியா அணி எடுத்துள்ளது.
 
ஆஸ்திரேலிய அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர் கேப்டன் மார்ஷ் 41 ரன்களும், மேட் ரென்ஷா 56 ரன்களும் அடித்துள்ளனர்.
 
இந்திய அணியை பொறுத்தவரை, ஆறு பவுலர்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அனைவருக்கும் விக்கெட் கிடைத்துள்ளது. ரானா மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகிய இருவருக்கும் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளும், மற்ற நான்கு பந்துவீச்சாளர்களுக்கும் தலா ஒரு விக்கெட்டும் கிடைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
ஏற்கனவே தொடரை இழந்த இந்திய அணிக்கு இந்த போட்டியில் ஆறுதல் வெற்றி கிடைக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
Edited by Siva
 

