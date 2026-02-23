முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
டி20 உலகக்கோப்பை சூப்பர் 8.. தெ.ஆப்பிரிக்காவிடம் படுதோல்வி அடைந்த இந்தியா..!

Siva

திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (08:07 IST)
2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றில், இந்திய அணி தென் ஆப்பிரிக்காவிடம் 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. 
 
அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென் ஆப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 187 ரன்களை குவித்தது. அந்த அணியின் டேவிட் மில்லர் அதிரடியாக விளையாடி 35 பந்துகளில் 63 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு வித்திட்டார். இந்தியத் தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா சிறப்பாகப் பந்துவீசி 15 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
 
188 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி பயணித்த இந்திய அணி, தென் ஆப்பிரிக்காவின் துல்லியமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. 
 
ஷிவம் துபே அதிகபட்சமாக 42 ரன்கள் எடுத்த போதிலும், மற்ற முன்னணி வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இறுதியில் இந்திய அணி 18.5 ஓவர்களில் வெறும் 111 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. மார்கோ யான்சன் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்திய அணியின் சரிவுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தார். இந்த தோல்வி இந்தியாவின் அரையிறுதி வாய்ப்பிற்கு சவாலாக மாறியுள்ளது.
 
