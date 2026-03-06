முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கடைசி ஓவர் வரை சென்ற த்ரில் போட்டி.. 254 இலக்கை நெருங்கிய இங்கிலாந்து.. நூலிழையில் இந்தியா வெற்றி..!

Advertiesment
India vs England T20
BY: Siva
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (08:35 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (08:36 IST)
google-news
இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
 
 முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 253 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டியது. இந்திய அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் 42 பந்துகளில் 89 ரன்களும், இஷான் கிஷன் 18 பந்துகளில் 39 ரன்களும் குவித்தனர். இங்கிலாந்து தரப்பில் அடில் ரஷித் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
 
254 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணி, கடைசி வரை போராடி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 246 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியை தழுவியது. 
 
இங்கிலாந்து அணியில் ஜேக்கப் பெத்தேல் 48 பந்துகளில் 105 ரன்கள் எடுத்து அதிரடி காட்டினார். இந்திய பந்துவீச்சில் ஹர்திக் பாண்டியா 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி வெற்றியை உறுதி செய்தனர். 
 
இறுதி வரை பரபரப்பாக சென்ற இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தனது சிறப்பான பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சால் வெற்றியை வசப்படுத்தி இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இதுவரை ஜெயித்தது பெரிதில்லை.. இன்னும் 2 போட்டிகளில் ஜெயிக்க வேண்டும்: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos