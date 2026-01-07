முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டி20 உலக கோப்பை போட்டி.. இந்தியாவில் விளையாட மாட்டோம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!

Advertiesment
வங்கதேச கிரிக்கெட்

Siva

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (08:23 IST)
இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள டி20 உலக கோப்பை போட்டிகளை பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி இலங்கைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்தின் கோரிக்கையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அதிரடியாக நிராகரித்துள்ளது.
 
 இந்தியாவில் வங்கதேச வீரர்களின் பாதுகாப்பிற்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்று ஐசிசி மற்றும் பிசிசிஐ தரப்பில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
தற்போதுள்ள சூழலில், போட்டிகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று ஐசிசி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. இதனால், திட்டமிட்டபடி போட்டிகள் இந்தியாவிலேயே நடைபெறும். 
 
பாதுகாப்பு கவலைகளை முன்னிறுத்தி வங்கதேசம் பிடிவாதம் பிடித்தால், அது இரு நாட்டு கிரிக்கெட் உறவுகளையும் பாதிக்கக்கூடும். ஐசிசியின் இந்த அதிரடி முடிவை தொடர்ந்து, வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் அடுத்தகட்டமாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஐபிஎல் போட்டிகளை ஒளிபரப்ப தடை.. வங்கதேசம் அதிரடி உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos