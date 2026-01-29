சூதாட்ட புகார் எதிரொலி.. முக்கிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு ஐசிசி தடை.. 14 நாட்களுக்குள் விளக்கம் தர உத்தரவு..!

அமெரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஆரோன் ஜோன்ஸ் சூதாட்ட புகாரில் சிக்கி, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலால் இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பது கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு தொடரின் போது, அவர் சூதாட்டக்காரர்களுடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும், விதிமுறைகளை மீறியதாகவும் எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அடுத்த 14 நாட்களுக்குள் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு ஐசிசி உத்தரவிட்டுள்ளது. அவர் அளிக்கும் விளக்கத்தின் அடிப்படையில், இந்தத் தடையை நீட்டிப்பதா அல்லது அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை உறுதி செய்து நிரந்தரத் தடை விதிப்பதா என்பது குறித்து ஐசிசி இறுதி முடிவு எடுக்கும்.
ஜோன்ஸ் மீதான இந்த தடை, கிரிக்கெட் போட்டிகளில் நேர்மையை கடைபிடிப்பதன் அவசியத்தை மீண்டும் ஒருமுறை வலியுறுத்தியுள்ளது.