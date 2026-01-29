முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சூதாட்ட புகார் எதிரொலி.. முக்கிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு ஐசிசி தடை.. 14 நாட்களுக்குள் விளக்கம் தர உத்தரவு..!

Advertiesment
ICC Bans Aaron Jones

Siva

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (08:44 IST)
அமெரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஆரோன் ஜோன்ஸ் சூதாட்ட புகாரில் சிக்கி, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலால் இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பது கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு தொடரின் போது, அவர் சூதாட்டக்காரர்களுடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும், விதிமுறைகளை மீறியதாகவும் எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அடுத்த 14 நாட்களுக்குள் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு ஐசிசி உத்தரவிட்டுள்ளது. அவர் அளிக்கும் விளக்கத்தின் அடிப்படையில், இந்தத் தடையை நீட்டிப்பதா அல்லது அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை உறுதி செய்து நிரந்தரத் தடை விதிப்பதா என்பது குறித்து ஐசிசி இறுதி முடிவு எடுக்கும்.
 
ஜோன்ஸ் மீதான இந்த தடை, கிரிக்கெட் போட்டிகளில் நேர்மையை கடைபிடிப்பதன் அவசியத்தை மீண்டும் ஒருமுறை வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மகளிர் ஐபிஎல் போட்டியில் முதல் சதம்.. உலக சாதனை செய்த வீராங்கனை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos