முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம் எங்கள் ஹோம் கிரவுண்ட்.. கோப்பையை வெல்வோம்: தென்னாப்பிரிக்கா

Advertiesment
தென்னாப்பிரிக்கா
BY: Siva
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 (14:51 IST) Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (14:48 IST)
google-news
நடப்பு டி20 உலக கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் அபாரமான ஆட்டம் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஷக்ரி கன்ராட், அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தை தங்களது ஹோம் கிரவுண்ட் என்று பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா விளையாடிய 7 போட்டிகளில், 5 போட்டிகள் இந்த அகமதாபாத் மைதானத்திலேயே நடைபெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
"இந்த மைதானத்தின் ஒவ்வொரு அங்குலமும் எங்களுக்கு தெரியும்" என்று நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்துள்ள கன்ராட், மைதானத்தின் சூழல் தங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 
 
இத்தொடரின் இறுதிப்போட்டியும் இதே நரேந்திர மோடி மைதானத்தில்தான் நடைபெற உள்ளது. இதனால், தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு இந்த மைதானத்தில் நிலவும் பரிச்சயம், கோப்பையை வெல்ல ஒரு கூடுதல் பலமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
ஆடுகளத்தின் தன்மை மற்றும் எல்லைகளின் அளவு ஆகியவற்றை நன்கு அறிந்து வைத்துள்ள தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள், இறுதிப்போட்டிக்கு இந்தியா தகுதி பெற்றால் இந்திய அணிக்கு கடும் சவாலாக இருப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சஞ்சு சாம்சனின் 97 ரன்களை விட ஷிவம் துபே அடித்த 2 பவுண்டரிகள் முக்கியமானது: கம்பீர்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos