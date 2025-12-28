இந்திய U19 அணியின் கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி நியமனம்.. 14 வயதில் அணியின் தலைவராகி சாதனை..

இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக, வெறும் 14 வயதே ஆன இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை தொடரின் பாதியில் தற்போதைய கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே காயம் காரணமாக விலகியதை அடுத்து, இந்த அதிரடி முடிவை பிசிசிஐ எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் மிகச்சிறிய வயதில் இந்திய அணியை வழிநடத்தும் கேப்டன் என்ற வரலாற்று சாதனையை வைபவ் படைத்துள்ளார்.
பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி, சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலிய U19 அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அதிவேக சதம் விளாசி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார். அவரது அபாரமான பேட்டிங் திறமை மற்றும் களத்தில் காட்டும் முதிர்ச்சி ஆகியவை அவரை இந்த உயரிய பொறுப்புக்குத் தகுதியானவராக மாற்றியுள்ளது.
முன்னதாக ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் 1.10 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டு, ஐபிஎல் வரலாற்றில் இளம் வீரர் என்ற சாதனையை ஏற்கனவே நிகழ்த்தியிருந்தார்.
வைபவ்வின் இந்த அசுர வளர்ச்சி இந்திய கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.