அரையிறுதியில் இந்தியாவை வீழ்த்துவது எங்களுக்கு ஸ்பெஷல்.. இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக்..!

டி20உலகக்கோப்பை
BY: Siva
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (13:40 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (13:44 IST)
2026 டி20 உலகக் கோப்பையின் அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியாவை எதிர்கொள்வது குறித்து இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் அதிரடியான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். 
 
தங்கள் அணியில் உள்ள சில வீரர்கள் அரையிறுதியில் இந்தியாவையே எதிர்கொள்ள விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளார். இந்தியா ஒரு மிகச்சிறந்த மற்றும் தரமான அணி என்பதில் தமக்கு எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை என்று அவர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
 
இருப்பினும், மும்பை வான்கடே போன்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான மைதானத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்துவது என்பது தங்களுக்கு மிகவும் சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
இந்த மிகப்பெரிய சவாலை எதிர்கொள்ள இங்கிலாந்து அணி முழு தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார். இரு பெரும் அணிகள் மோதும் இந்த அரையிறுதிப் போட்டி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
வான்கடே மைதானத்தில் இந்திய ரசிகர்களின் பலத்த ஆரவாரத்திற்கு மத்தியில் இங்கிலாந்து இந்த சவாலை எப்படி முறியடிக்கப் போகிறது என்பதே தற்போதைய பேசுபொருளாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

