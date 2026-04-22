இன்னும் மக்கள் ஏன் இதிலிருந்து வெளிவரவில்லை? விராத் கோலி முன்னாள் காதலியின் பதிவு வைரல்..

Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (08:29 IST)
Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (08:30 IST)
இந்திய கிரிக்கெட் நட்சத்திரம் விராட் கோலி, மைதானத்தில் சாதனைகளை முறியடிப்பதை விட தற்போது தனது சமூக வலைதள நடவடிக்கைகளால் இணையத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளார்.
சமீபத்தில் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த வோல்கர் ஒருவரின் பதிவிற்கு கோலி 'லைக்' செய்திருந்தது பெரும் விவாதங்களை கிளப்பியது. இந்த விவகாரத்தில், கோலியின் முன்னாள் காதலியான பிரேசில் மாடல் இசபெல்லி லைட் அதிரடியான ஒரு கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.
இசபெல்லி, அனுஷ்கா சர்மா மற்றும் சமீபத்தில் கோலியுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட பெண்களின் புகைப்படங்களை ஒப்பிட்டு ஒருவரின் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் கோலியின் ரசனை மிகவும் உயர்ந்தது என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதற்கு பதிலடி கொடுத்த இசபெல்லி, "இது நடந்து 12 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. இன்னும் மக்கள் ஏன் இதிலிருந்து வெளிவரவில்லை?" என்று தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். 2012-2014 காலகட்டத்தில் கோலியும் இசபெல்லியும் காதலித்து வந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதேபோல், ஜெர்மன் வோல்கர் லிஸ்லாஸ் என்பவரின் புகைப்படத்திற்கு கோலி தெரியாமல் 'லைக்' செய்துவிட்டு பின்னர் அதை நீக்கியுள்ளார். இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த லிஸ்லாஸ், இது இவ்வளவு பெரிய செய்தியாக மாறும் என்று தான் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும், கோலி மீது தனக்கு அனுதாபம் ஏற்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த கால உறவுகளையும், தற்போதைய சாதாரண சமூக வலைதள லைக்குகளையும் மக்கள் தேவையில்லாமல் ஒப்பிட்டு வருவதை இசபெல்லியின் கருத்து சுட்டிக்காட்டுகிறது.