முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கோப்பையை 2 பேருக்கு சமர்ப்பித்த காம்பீர்.. தனக்கு ஆதரவாக இருந்த ஜெய்ஷாவுக்கும் நன்றி..!

Advertiesment
Gautam Gambhir
BY: Siva
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (08:36 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (08:37 IST)
google-news
அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நியூசிலாந்தை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, இந்தியா தனது மூன்றாவது டி20 உலகக்கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. 
 
டெஸ்ட் தொடர் தோல்விகளால் விமர்சனத்திற்குள்ளான பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீருக்கு இந்த வெற்றி ஒரு தகுந்த பதிலடியாக அமைந்துள்ளது. "எனது பொறுப்பு  சமூக ஊடகங்களுக்கு அல்ல, டிரஸ்ஸிங் ரூமில் உள்ள 30 பேருக்கு மட்டுமே" என்று கம்பீர் கறாராக தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த வெற்றியை முன்னாள் பயிற்சியாளர் ராகுல் திராவிட் மற்றும் விவிஎஸ் லக்ஷ்மண் ஆகியோருக்கு கம்பீர் சமர்ப்பித்துள்ளார். மேலும், தோல்வி காலங்களில் தனக்கு ஆதரவாக இருந்த ஜெய்ஷா மற்றும் அஜித் அகர்கர் ஆகியோருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்தார். "தனிப்பட்ட மைல்கற்களை கொண்டாடுவதை நிறுத்திவிட்டு, கோப்பைகளை கொண்டாட பழகுங்கள்" என அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் குறித்து பேசுகையில், அவர் தனது பணியை எளிதாக்கிய ஒரு தந்தை போன்ற தலைவர் என்று புகழ்ந்தார். சூர்யகுமார் பதில் கூறுகையில், "எங்கள் நட்பு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் காலத்திலிருந்தே உறுதியானது, 2028 ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வெல்வதே அடுத்த இலக்கு" என்றார்.  
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சச்சின் கொடுத்த மனவலிமை தான் வெற்றிக்கு காரணம்: சஞ்சு சாம்சன்.. 'கில்லர் காம்போ'.. தோனி வாழ்த்து..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos