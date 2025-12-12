முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
காம்பீர் செய்த மிகப்பெரிய தவறு.. சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங் வரிசை குறித்து விமர்சனம்...!

கௌதம் கம்பீர்

Siva

, வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (12:05 IST)
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்தியா 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இந்த படுதோல்விக்கு பிறகு, தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் தொடர்ச்சியான பேட்டிங் வரிசை மாற்றங்கள் குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. 
 
கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவை நான்காவது இடத்தில் களமிறக்கிய கம்பீரின் முடிவு குறித்து முன்னாள் வீரர்கள் ராபின் உத்தப்பா மற்றும் டேல் ஸ்டெய்ன் ஆகியோர் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
 
ராபின் உத்தப்பா பேசுகையில், "நீங்கள் ஒரு பெரிய இலக்கை துரத்தும்போது, உங்கள் சிறந்த பேட்ஸ்மேன்கள் முன்னதாகவே களமிறங்க வேண்டும். அக்‌ஷர் படேலை பின்ச்-ஹிட்டராக அனுப்பியதில் எந்தப் பயனும் இல்லை. அவர் 21 பந்துகளில் 21 ரன்கள் எடுத்தது அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றவில்லை," என்று கூறினார். 
 
டேல் ஸ்டெய்ன் இதை 'ஒரு பெரிய தவறு' என்று குறிப்பிட்டு, "சோதனை முயற்சிகளை தவிர்த்து, முக்கியமான போட்டிகளில் உங்கள் சிறந்த பேட்ஸ்மேன்களை கொண்டு எளிமையாக ஆடியிருக்க வேண்டும்" என்றார். 
 
கம்பீர் முதல் மூன்று இடங்களுக்கு நிலையான பேட்டிங் வரிசையை அமைக்க வேண்டும் என்றும் உத்தப்பா வலியுறுத்தினார்.
 
