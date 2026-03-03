முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சஞ்சு சாம்சனின் 97 ரன்களை விட ஷிவம் துபே அடித்த 2 பவுண்டரிகள் முக்கியமானது: கம்பீர்

Advertiesment
கௌதம்கம்பீர்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 (08:38 IST) Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (08:39 IST)
google-news
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், அணியின் வெற்றிக்கு சிறிய பங்களிப்புகளே அடித்தளமாக அமைகின்றன என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார். 
 
சமீபத்தில் நடந்த மே.இ.தீவுகளுக்கு எதிரான போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் அடித்த 97 ரன்களுக்கு இணையாக, ஷிவம் துபே அடித்த அந்த 2 பவுண்டரிகள் முக்கியமானவை என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 
 
துபே அந்த முக்கியமான ரன்களை எடுக்காமல் போயிருந்தால், சஞ்சுவின் 97 ரன்கள் பற்றிய பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் போயிருக்கும் என்று அவர் கூறினார்.
 
பெரிய சாதனைகள் மற்றும் அதிக ரன்கள் எடுக்கும் வீரர்கள் எப்போதும் தலைப்பு செய்திகளாக மாறலாம்; ஆனால், இக்கட்டான சூழலில் எடுக்கப்படும் சிறிய பங்களிப்புகள்தான் உண்மையில் ஒரு அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்து செல்கின்றன என்பது கம்பீரின் கருத்தாகும். 
 
இது போன்ற சிறிய மாற்றங்களே அணியின் ஒட்டுமொத்த பலத்தை அதிகரிக்கின்றன. வீரர்களிடையே இது போன்ற கூட்டு முயற்சியே வெற்றிக்கு தேவை என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Editd by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திருவனந்தபுரத்தின் மகன் சஞ்சு சாம்சன்.. காங்கிரஸ் எம்பி பெருமிதம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos