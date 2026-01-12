முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒரே கிரிக்கெட் அணிக்காக விளையாடிய தந்தை - மகன்.. ஆச்சரியமான சாதனை..!

Advertiesment
முகமது நபி

Siva

, திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (15:50 IST)
கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அரிதான மற்றும் நெகிழ்ச்சியான சாதனை ஒன்றை ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் முகமது நபி மற்றும் அவரது மகன் ஹசன் எய்சாகில் படைத்துள்ளனர். 
 
வங்கதேசத்தில் நடைபெற்று வரும் வங்கதேச ப்ரீமியர் லீக் தொடரில், 'நொக்காலி எக்ஸ்பிரஸ்' அணிக்காகத் தந்தை முகமது நபியும், அவரது மகன் ஹசனும் ஒரே போட்டியில் களம் கண்டு விளையாடினர். ஒரு சர்வதேச புகழ்பெற்ற வீரர், அதே போட்டியில் தனது மகனுடன் இணைந்து விளையாடுவது கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு வித்தியாசமான மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான தருணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
முகமது நபி பல ஆண்டுகளாக ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட்டின் தூணாக விளங்கி வரும் நிலையில், அவரது மகன் ஹசன் இளம் வீரராக தனது கிரிக்கெட் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். இதற்கு முன்னரே சில லீக் போட்டிகளில் இவர்கள் இணைந்து விளையாடி இருந்தாலும், பிபிஎல் போன்ற ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் பெற்ற தொடரில் இவர்கள் இருவரும் ஒரே அணியில் இடம் பெற்றது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
தந்தையின் வழிகாட்டுதலில் மகன் விளையாடுவதும், இருவரும் ஒரே சீருடையில் வெற்றிக்காக போராடுவதும் ஒரு மாபெரும் விளையாட்டு சாதனையாக கொண்டாடப்படுகிறது. சமூக வலைதளங்களில் இந்த தந்தை-மகன் கூட்டணியின் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சதத்தை நூலிழையில் மிஸ் செய்த விராத் கோஹ்லி.. இந்தியா அபார வெற்றி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos