முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மகளிர் ஐபிஎல் போட்டி.. நாளை முதல் ரசிகர்களுக்கு மைதானத்தில் அனுமதி இல்லை.. ஏன்?

Advertiesment
WPL 2026

Siva

, செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (12:00 IST)
மும்பை மற்றும் நவி மும்பையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் போட்டிகளுக்குத் தற்காலிக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு மைதானத்தில் ரசிகர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய். பாட்டீல் மைதானத்தில் நடைபெறும் போட்டிகள் ரசிகர்கள் இல்லாமல் நடைபெறும் என்று கூறப்படுகிறது.
 
இதற்கு காரணம், மும்பையில் நடைபெறவிருக்கும் மாநகராட்சித் தேர்தல் ஆகும். தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிகளுக்காகப் பெருமளவிலான காவல்துறையினர் ஈடுபடுத்தப்படுவதால், கிரிக்கெட் போட்டிக்கு தேவையான கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்க முடியாது என காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இதன் காரணமாக ஜனவரி 14, 15 மற்றும் 16 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கும் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விற்பனை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் ஜனவரி 17 முதல் ரசிகர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பெங்களூரு மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டி கிடையாதா? ஆர்சிபி அணியின் ஹோம் கிரவுண்ட் எது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos