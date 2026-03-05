முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இதுவரை ஜெயித்தது பெரிதில்லை.. இன்னும் 2 போட்டிகளில் ஜெயிக்க வேண்டும்: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர்

Advertiesment
Cricket Updates
BY: Siva
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (10:20 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (10:20 IST)
google-news
டி20 உலகக்கோப்பையின் அரையிறுதி சுற்று விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கொல்கத்தாவில் நேற்று நடந்த தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் நியூசிலாந்து வென்றது. 
 
இன்று மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது அரையிறுதியில், இந்திய அணி நடப்பு சாம்பியன் இங்கிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது. இப்போட்டி குறித்து இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்க்கல் உற்சாகமான கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.
 
இந்தியா இதுவரை எப்படி விளையாடியது என்பது கடந்த காலம், அடுத்த இரண்டு வெற்றிகளே உலகக்கோப்பையைத் தீர்மானிக்கும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 
 
ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலும் ஒரு புதிய வீரர் பொறுப்பேற்று அணியை வெற்றிக்கு அழைத்து செல்வது இந்தியாவின் தனிச்சிறப்பு என்று அவர் புகழ்ந்தார். பலமான அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடும் போது ரன்களை கட்டுப்படுத்துவது சவாலானது என்றாலும், இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் திட்டங்களை சரியாக செயல்படுத்துவார்கள் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இந்த போட்டியில், இந்திய வீரர்கள் தங்களின் முழுத்திறமையையும் வெளிப்படுத்த காத்திருக்கிறார்கள். வெற்றியை யாராலும் உறுதி செய்ய முடியாது என்றாலும், வான்கடே மைதானத்தில் இந்தியாவின் ஆதிக்கம் தொடரும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அரையிறுதி, இறுதி போட்டின்னாலே தெ.ஆப்பிரிக்காவுக்கு அலர்ஜி.. இன்னொரு தோல்வி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos