முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கோஹ்லி, ரோஹித்துக்கு ரூ.4 கோடி சம்பளம் குறைப்பா? பிசிசிஐ சொல்வது என்ன?

Advertiesment
BCCI Central Contracts 2026

Siva

, ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (09:07 IST)
இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோரின் ஆண்டு வருமானத்தில் ஒரு பெரிய சரிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது இவர்கள் இருவரும் தலா ஒரு வகை கிரிக்கெட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருவதால், இவர்களை உயர்மட்ட ஒப்பந்த பிரிவில் வைப்பது தகுதியற்றது என வாரியம் கருதுகிறது.
 
இதன் விளைவாக, தற்போதுள்ள ரூ. 7 கோடி மதிப்பிலான 'A+' ஒப்பந்த பிரிவை முழுவதுமாக நீக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளது. தற்போதைய விதிமுறைகளின்படி, 'A+' பிரிவில் நீடிக்க ஒரு வீரர் மூன்று வகை கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும்  விளையாட வேண்டும். ஆனால் கோலியும் ரோஹித்தும் தற்போது ஒரு பார்மெட்டில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதால், அவர்கள் நேரடியாக 'B' பிரிவுக்கு மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளது. 'B' பிரிவில் உள்ள வீரர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 3 கோடி ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது.
 
இது குறித்து பேசிய பிசிசிஐ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைக்கியா, "இது ஒரு கிரிக்கெட் ரீதியான முடிவு மட்டுமே, இதில் வீரர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் இடையே எந்த மனவருத்தமும் இல்லை" என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இளம் வீரர்களை அனைத்து வகை கிரிக்கெட்டிலும் விளையாட ஊக்குவிப்பதே இந்த மாற்றத்தின் நோக்கம் என்று கூறினார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வங்கதேசத்தை அடுத்து பாகிஸ்தானும் புறக்கணிக்கிறதா? தாராளமா புறக்கணிச்சுக்கோ.. இந்தியாவுக்கு ஒரு நஷ்டமும் இல்லை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos