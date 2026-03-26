முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கெளதம் காம்பீரின் டீப்ஃபேக் வீடியோ.. கூகுள், மெட்டா, அமேசான் நிறுவனங்களுக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

கௌதம் கம்பீர்
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (16:59 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (16:56 IST)
google-news
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் உருவம், குரல் மற்றும் அடையாளங்களை டீப்ஃபேக் தொழில்நுட்பம் மூலம் தவறாக பயன்படுத்திய புகாரில், சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகளை நீக்க கூகுள், மெட்டா மற்றும் அமேசான் நிறுவனங்களுக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
தனது அடையாளத்தை தவறாக பயன்படுத்தி போலி வீடியோக்களை உருவாக்கியதற்கும், அதன் மூலம் வணிக ரீதியாக லாபம் ஈட்டியதற்கும் எதிராக கம்பீர் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
 
குறிப்பாக, ஒரு போட்டியில் தோல்வி அடைந்த பிறகு அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்வது போன்றும், சக வீரரை தாக்குவது போன்றும் ஜோடிக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் பல மில்லியன் பார்வைகளை பெற்றுள்ளன. இது தனது கண்ணியத்திற்கும், வணிக மதிப்பிற்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாகக் கூறி ரூ.2.5 கோடி நஷ்டஈடு கேட்டுள்ளார். 
 
மேலும், அமேசான் போன்ற தளங்களில் அனுமதி இன்றி அவரது உருவம் பதித்த பொருட்கள் விற்கப்படுவதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்தில் பொது ஆளுமைகளின் உரிமைகளை பாதுகாக்க இத்தகைய சட்ட நடவடிக்கை அவசியம் என்று கம்பீர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தொடக்க ஜோடி யார் யார்? ஒரு ஆச்சரிய தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos