முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ராகுல்காந்தியை சந்தித்த சச்சின்.. பிரதமர் மோடியை சந்தித்த ஜடேஜா! இருவருக்கும் என்ன காரணங்கள்?

Advertiesment
சச்சின் டெண்டுல்கர்

Siva

, புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (08:25 IST)
இந்திய கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்கள் நாட்டின் மிகமுக்கிய அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்த புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. 
 
கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர், தனது மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் திருமணத்தை முன்னிட்டு, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியை சந்தித்து திருமண அழைப்பிதழை வழங்கினார். இந்த சந்திப்பின் போது சச்சின் குடும்பத்தினரும் உடனிருந்தனர்.
 
மற்றொரு நிகழ்வாக, இந்திய நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா, தனது மனைவி மற்றும் எம்.எல்.ஏ-வான ரிவாபா ஜடேஜாவுடன் இணைந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார். இந்த சந்திப்புகள் ஒரே நாளில் நிகழ்ந்துள்ளதால் சமூக வலைதளங்களில் அதிக கவனம் பெற்றுள்ளன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா பங்கேற்பது சந்தேகம்? என்ன நடந்தது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos