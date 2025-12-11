முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடுவரை விரட்டி விரட்டி அடித்த வீரர்கள்.. கலவர பூமியான பாகிஸ்தான் மைதானம்..

Advertiesment
பாகிஸ்தான்

Mahendran

, வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025 (15:26 IST)
பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற நேஷன்ஸ் கேம்ஸ் கால்பந்து போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டத்தின் முடிவில், பாகிஸ்தான் ஆர்மி அணிக்கும், WAPDA அணிக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் வெடித்தது. இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் ஆர்மி அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
 
போட்டி முடிந்த பிறகு, நடுவரின் தீர்ப்பால் அதிருப்தியடைந்த WAPDA அணியின் சில வீரர்கள், நடுவரை அவரது அறை வரை துரத்தி சென்று சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இந்த சண்டையின் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த மோதலில் வீரர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் காயமடைந்தனர்.
 
இந்த அநாகரிகமான சம்பவம் குறித்து பாகிஸ்தான் ஒலிம்பிக் சங்கம் மற்றும் கால்பந்து சம்மேளனம் ஆகியவை இணைந்து தீவிர விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளன. 
 
தவறு செய்த வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பாகிஸ்தான் ஒலிம்பிக் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கிரிக்கெட்டை தவிர வேறு எதுவும் வேண்டாம்.. திருமண ரத்துக்கு பிறகு மனம் திறந்த ஸ்மிருதி மந்தனா..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos