முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாகிஸ்தானிடம் இவ்வளவு கேவலமாகவா தோற்பது? யு-19 வீரர்களிடம் விசாரணை நடத்த முடிவு?

Advertiesment
யு-19 ஆசியக் கோப்பை

Siva

, செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (14:30 IST)
யு-19 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானிடம் 191 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அடைந்த படுதோல்வி குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்த இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே போன்ற ஐபிஎல் நட்சத்திரங்கள் இருந்தும், இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் சொதப்பியது.
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் 347 ரன்கள் குவிக்க, இந்திய அணி 156 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இந்த மோசமான செயல்பாட்டை தொடர்ந்து நடைபெற்ற பிசிசிஐ உயர்மட்ட கூட்டத்தில், வழக்கமான அறிக்கைகளை தாண்டி தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஹிருஷிகேஷ் கனிட்கர் மற்றும் கேப்டன் மாத்ரே ஆகியோரிடம் நேரடி விளக்கம் கேட்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், போட்டியின் போது பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் இந்திய வீரர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட ஒழுங்குமுறை சிக்கல்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள யு-19 உலக கோப்பைக்கு தயாராகி வரும் நிலையில், இந்த ஆய்வு அணியின் பலவீனங்களை கண்டறிய உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கேப்டன் ஆகிறாரா ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்? இன்று வெளியாகும் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos