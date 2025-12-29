முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து கெளதம் காம்பீர் நீக்கமா? பிசிசிஐ விளக்கம்..!

Advertiesment
பிசிசிஐ

Mahendran

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (18:10 IST)
இந்திய டெஸ்ட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து கௌதம் கம்பீர் நீக்கப்பட உள்ளதாக வெளியான செய்திகளை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. கம்பீருக்குப் பதிலாக வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண் நியமிக்கப்படவுள்ளதாகப் பரவிய செய்திகள் முற்றிலும் ஆதாரமற்றவை என்று பிசிசிஐ துணை தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
சமீபத்தில் நியூசிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்களில் இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் படுதோல்வியை சந்தித்தது. இந்த தோல்விகளால் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பு பறிபோகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், பயிற்சியாளர் மாற்றம் குறித்து வதந்திகள் பரவின. ஆனால், தலைமை பயிற்சியாளரை மாற்றும் எண்ணம் தற்போதைக்கு இல்லை என்று பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சய்கியா தெரிவித்துள்ளார்.
 
தற்போது இந்திய அணியின் கவனம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து மாறி, பிப்ரவரி 7-ம் தேதி தொடங்கவுள்ள டி20 உலகக்கோப்பையை நோக்கித் திரும்பியுள்ளது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இளம் இந்திய அணி, ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி போன்ற ஜாம்பவான்கள் இல்லாத நிலையில், சொந்த மண்ணில் உலகக் கோப்பையைத் தக்கவைக்கும் சவாலை எதிர்கொள்ளத் தயாராகி வருகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒரே டி20 போட்டியில் 7 ரன்கள் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுக்கள்.. உலக சாதனை செய்த பெளலர்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos