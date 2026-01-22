முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திடீரென விலகிய பாபர் ஆசம். இந்த மூன்று காரணங்கள் தான்..!

Advertiesment
Babar Azam BBL 15

Siva

, வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (13:15 IST)
பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசம், ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் பிக் பாஷ் லீக்  தொடரிலிருந்து திடீரென விலகியுள்ளார். 
 
சிட்னி சிக்ஸர்ஸ்  அணிக்காக விளையாடி வந்த அவர், தொடரின் மிக முக்கியமான பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னதாக வெளியேறியது ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ காரணமாக, பாகிஸ்தான் தேசிய அணியின் பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்க அவர் அழைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
இருப்பினும், இந்த விலகலுக்கு பின்னால் சில கசப்பான சம்பவங்களும் இருப்பதாக விளையாட்டு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த சீசனில் பாபர் ஆசம் 11 இன்னிங்ஸ்களில் வெறும் 202 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஃபார்ம் அவுட்டில் இருந்தார். குறிப்பாக அவரது ஸ்டிரைக் ரேட் டி20 தரத்திற்கு மிக குறைவாக இருந்ததால், ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீரர் மார்க் வாஹ் உள்ளிட்டோர் அவரை அணியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று விமர்சித்தனர்.
 
மேலும், சிட்னி தண்டர் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது, ஸ்டீவ் ஸ்மித் ரன் ஓட மறுத்து பாபர் ஆசமிற்கு ஸ்டிரைக் கொடுக்காதது பெரும் சர்ச்சையானது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த பாபர், மைதானத்தை விட்டு வெளியேறும்போது தனது மட்டையால் விளம்பரத் தடுப்புகளை அடித்து ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தினார். மோசமான ஃபார்ம், சக வீரர்களுடனான மோதல் மற்றும் தேசிய அணியின் அழைப்பு ஆகிய காரணங்களால் பாபர் ஆசம் பிபிஎல் தொடரிலிருந்து பாதியிலேயே விடைபெற்றுள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வங்கதேசத்திற்கு 24 மணி நேரம் கெடு கொடுத்த அமித்ஷா மகன்.. ஆடிபோன வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos