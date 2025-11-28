முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஆசிய கோப்பை U-19 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு.. வைபவ் சூர்யவன்ஷி கேப்டன் இல்லையா?

U19 ஆசிய கோப்பை

Siva

, வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (17:17 IST)
துபாயில் டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. 15 பேர் கொண்ட இந்த அணிக்கு, மும்பையை சேர்ந்த 18 வயது பேட்ஸ்மேன் ஆயுஷ் மாத்ரே கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், விஹான் மல்ஹோத்ரா துணைக் கேப்டன் ஆவார்.
 
தற்போது சையது முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் விளையாடி வரும் 14 வயது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அணியில் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், கிஷன் குமார் சிங்கின் பங்கேற்பு அவரது உடற்தகுதி சான்றைப் பொறுத்தது. ராகுல் குமார் உள்ளிட்ட நான்கு மாற்று வீரர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
இந்த தொடரில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு அணிகளும் 'குரூப் ஏ' பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன. தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் முடிந்த பின்னர் மீதமுள்ள அணிகள் இறுதி செய்யப்படும். குரூப் பி-யில் வங்காளதேசம், இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் உள்ளன.
 

 

