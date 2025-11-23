முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி.. 10 வீழ்த்தி வெற்றிக்கு வித்திட்ட ஸ்டார்க்..!

ஆஷஸ்

Siva

, ஞாயிறு, 23 நவம்பர் 2025 (11:10 IST)
ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபாரமாக வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த போட்டி இரண்டே நாட்களில் முடிவுக்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 172 ரன்களும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 164 ரன்களும் எடுத்திருந்தது. முதல் இன்னிங்ஸில் 132 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருந்த ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு, வெற்றி பெற 205 ரன்கள் என்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
 
இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்கள் பொறுப்புடன் விளையாடினர். டிராவிஸ் ஹெட் அபாரமாக விளையாடி 123 ரன்கள் குவித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். ஆஸ்திரேலிய அணி 28 ஓவர்களில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 205 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. 
 
இருப்பினும், மொத்தம் பத்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய மைக்கேல் ஸ்டார்க், ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva
 

