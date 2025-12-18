முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிஎஸ்கே அணிக்கு நஷ்டத்தை உண்டாக்கினாரா அஸ்வின்.. வழக்கம் போல் நகைச்சுவையுடன் பதிலடி..!

Advertiesment
அஷ்வின்

Siva

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (08:35 IST)
ஐபிஎல் மினி ஏலத்தின் போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ரகசியங்களை அஸ்வின் கசியவிட்டதாக எழுந்த புகார்களுக்கு, அவர் தனது டிரேட்மார்க் பாணியில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
 
ஏலத்தின் போது பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா ஆகிய வீரர்களை சிஎஸ்கே வாங்குவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பே அஸ்வின் அவர்களை பற்றி பதிவிட்டதாக சில பயனர்கள் குற்றம் சாட்டினர். இதன் மூலம் மற்ற அணிகள் விலையை உயர்த்த அஸ்வின் வழிவகுத்தார் என ட்ரோல்கள் கிளம்பின.
 
இதற்கு பதிலளித்த அஸ்வின் ஹைதராபாத் போன்ற அணிகள் முரளிதரன், வெட்டோரி போன்ற ஜாம்பவான்களை ஆலோசனை குழுவில் வைத்துள்ள போது, அவர்கள் தனது ட்வீட்டை பார்த்து ஏலம் எடுப்பார்கள் என்று சொல்வது வேடிக்கையாக உள்ளது என நக்கலாக குறிப்பிட்டார்.
 
எப்போதும் போல, சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படும் விஷமத்தனமான கருத்துகளுக்கு தனது அறிவுப்பூர்வமான நகைச்சுவை மூலம் அஸ்வின் இப்போதும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நேற்று 25 கோடி ரூபாய் சம்பாதித்த ஹீரோ.. இன்று ஜீரோ.. கேமரூன் க்ரீன் பரிதாபம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos