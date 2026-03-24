முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மும்பை அணியின் கேப்டனுக்கு ஹர்திக் பாண்டியா தகுதி இல்லை.. சூர்யகுமார் யாதவ்வை போடுங்க: அஸ்வின்

சூர்யகுமார் யாதவ்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (08:40 IST) Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (08:28 IST)
google-news
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு பதில் சூர்யகுமார் யாதவை நியமிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார். 
 
2026 டி20 உலகக் கோப்பையை இந்திய அணிக்கு வென்று கொடுத்த தற்போதைய டி20 கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவை, மும்பை அணி இன்னும் நிரந்தர கேப்டனாக அறிவிக்காதது கவலையளிப்பதாக அஸ்வின் கூறியுள்ளார்.
 
ஹர்திக் பாண்டியா குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை சிறப்பாக வழிநடத்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்று கொடுத்தவர் என்றாலும், மும்பை அணியில் ரோஹித் சர்மா விவகாரத்தால் அவர் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்தார். தற்போது இந்திய அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் இருக்கும்போது, மும்பை அணியில் ஹர்திக் கேப்டனாக இருப்பது ஒரு சவாலான சூழலை உருவாக்கும் என்று அஸ்வின் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 
 
வெளிப்படையான அழுத்தங்கள் இன்றி, அணி நிர்வாகத்தின் முழு ஆதரவு இருந்தால் மட்டுமே ஹர்திக்கால் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் என்றும் அவர் தனது யூடியூப் சேனலில் விவாதித்துள்ளார். மார்ச் 29 அன்று கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியுடன் மும்பை இந்தியன்ஸ் தனது ஐபிஎல் 2026 பயணத்தை தொடங்கவுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பாகிஸ்தான் வந்தால் கொல்வோம்: டேவிட் வார்னர், ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு மிரட்டல் விடுத்த வன்முறை இயக்கம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos