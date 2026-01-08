முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆஷஸ் தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் வென்ற ஆஸ்திரேலியா.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்..

Advertiesment
ஆஷஸ் கிரிக்கெட் தொடர்

Mahendran

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (11:58 IST)
சமீபகாலமாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த ஆஷஸ் கிரிக்கெட் தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணி 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
 
 சிட்னியில் நடைபெற்ற ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 384 ரன்கள் எடுத்தது. இதற்கு பதிலடியாக ஆஸ்திரேலியா தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 567 ரன்கள் குவித்து இங்கிலாந்தை விட வலுவான முன்னிலை பெற்றது.
 
தொடர்ந்து விளையாடிய இங்கிலாந்து அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 342 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு 161 ரன்கள் மட்டுமே வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த எளிய இலக்கை ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் மிக எளிதாக எட்டி பிடித்து வெற்றியை உறுதி செய்தனர். 
 
இந்த அபார வெற்றியின் மூலம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரில் 4 போட்டிகளில் வென்று ஆஸ்திரேலியா கோப்பையை தக்கவைத்துக் கொண்டது. இங்கிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங் சொதப்பல்கள் அந்த அணிக்கு தொடர் பின்னடைவை ஏற்படுத்தின.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முகமது ஷமிக்கு அனுப்பப்பட்ட சம்மன்.. என்ன தவறு செய்தார்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos