ஆர்சிபி - சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்க வந்த அனுஷ்கா ஷர்மா.. அணிந்திருந்த டீசர்ட் விலை என்ன தெரியுமா?

Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (16:59 IST)
Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:00 IST)
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆர்சிபி மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான ஐபிஎல் போட்டியின் போது, பாலிவுட் நடிகை அனுஷ்கா சர்மா தனது எளிமையான மற்றும் ஸ்டைலான தோற்றத்தால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.
மைதானத்தில் அவர் அணிந்திருந்த வெள்ளை நிற கோடுகள் கொண்ட 'ரிஃபார்மேஷன்' பிராண்ட் டி-சர்ட் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
இந்த சாதாரணமான தோற்றமளிக்கும் டி-சர்ட்டின் விலை சுமார் 16,900 ரூபாய் ஆகும். வி-நெக் மற்றும் ஸ்லிம்-பிட் அமைப்பை கொண்ட இந்த ஆடைக்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக, அவர் இரண்டு அடுக்கு தங்க நிற சோக்கர் மற்றும் மெல்லிய வளையல்களை அணிந்திருந்தார்.
ஒப்பனையை பொறுத்தவரை, ரோஸ் பிளஷ் மற்றும் நியூட் பிங்க் லிப்ஸ்டிக் என மிகவும் இயல்பான தோற்றத்தையே அவர் தேர்ந்தெடுத்தார். ஆடம்பரமான விலையாக இருந்தாலும், ஒரு சாதாரண அவுட்டிங்கிற்கு எப்படி நேர்த்தியாக உடையணிய வேண்டும் என்பதற்கு அனுஷ்காவின் இந்த லுக் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது. ஆர்சிபி ரசிகர்களுக்கு இது இரட்டிப்பு உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது.
