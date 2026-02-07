முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பெறாதது ஏன்? இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!

Advertiesment
Tamil

Siva

, சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (10:35 IST)
ஹராரே மைதானத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 19 வயதுக்குட்பட்டோர் உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், 14 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆடிய 175 ரன்கள் (80 பந்துகள்) ஆட்டம் கிரிக்கெட் உலகையே அதிர வைத்துள்ளது. 
 
15 சிக்ஸர்களுடன் அவர் நிகழ்த்திய இந்த சாதனை, அவரை ஏன் இன்னும் சீனியர் இந்திய அணியில் சேர்க்கவில்லை என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. இதற்கு ஐசிசியின் 
வயது வரம்பு விதிமுறையே முக்கிய காரணம்.
 
2020-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஐசிசி விதியின்படி, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாட ஒரு வீரருக்கு குறைந்தது 15 வயது பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும். மார்ச் 27, 2011-ல் பிறந்த வைபவ்வுக்கு தற்போது 14 வயதே ஆகிறது. இதனால் மார்ச் 27, 2026 வரை அவர் காத்திருக்க வேண்டும். அதேபோல், பிசிசிஐ-யின் ஒருமுறை மட்டுமே உலகக்கோப்பை விளையாடும் விதியால், அவர் மீண்டும் 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணியிலும் ஆட முடியாது. 
 
ஐபிஎல்-லில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக அதிவேக சதம் விளாசி சாதனை படைத்த இந்த பீகார் இளம் புயல், 15 வயதை எட்டியவுடன் இந்திய சீனியர் அணியில் நீல நிற ஜெர்சியுடன் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

15 பவுண்டரி.. 15 சிக்சர்ஸ்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவம்ஷி.. 300ஐ தாண்டிய ஸ்கோர்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos