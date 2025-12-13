யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் மீண்டும் கைது: வீட்டின் கதவை உடைத்து கைது செய்ததாக தகவல்..!

பிரபல யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர், சினிமா தயாரிப்பாளர் ஒருவரைத் தாக்கியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், இன்று சென்னையில் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டார்.
அரசு மற்றும் காவல்துறை குறித்து இவர் தொடர்ச்சியாக குற்றச்சாட்டுகளை வெளியிட்டு வந்ததால், ஏற்கெனவே இவர் மீது பல வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.
ஜாமீனில் வெளியே வந்த சவுக்கு சங்கர், மீண்டும் தனது யூடியூப் சேனலை நடத்தி வந்த நிலையில், அவருக்கும் அவரது குழுவினருக்கும் எதிராக ஆதம்பாக்கம் போலீசார் சினிமா தயாரிப்பாளரை தாக்கியதாக புதிய வழக்கை பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் அவரை கைது செய்ய இன்று காலை போலீசார் அவரது வீட்டை சுற்றி வளைத்தனர். வீடு உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்டிருந்ததால், அவரை கைது செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. கைது செய்ய வந்த போலீசாருக்கும், சவுக்கு சங்கரின் வழக்கறிஞர்களுக்கும் இடையே நீண்ட வாக்குவாதம் நடந்தது. இறுதியில், வேறு வழியின்றி தீயணைப்புப் படையினர் உதவியுடன் வீட்டுக்கதவு உடைக்கப்பட்டு, சவுக்கு சங்கரிடம் விசாரணை நடத்திய பிறகு போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.