நாயை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்ற இளைஞர்.. சேலம் அருகே பரபரப்பு..!

சேலம் மாவட்டம் காரியாபட்டி அருகே வளர்ப்பு நாயை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்ற இளைஞரின் செயல் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இப்பகுதியை சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநரின் மனைவி மகேஸ்வரி, செங்கல் சூளையில் வேலை செய்து வருகிறார். இவர் வளர்த்து வந்த நாய், அதே பகுதியை சேர்ந்த நந்தகுமார் என்பவர் வளர்த்து வந்த கோழிகளை சில நாட்களுக்கு முன்பு கடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த நந்தகுமார், மகேஸ்வரியின் நாயைப் பழிவாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
கடந்த வாரம் நந்தகுமார் திடீரெனத் தான் மறைத்து வைத்திருந்த நாட்டு துப்பாக்கியை எடுத்து, மகேஸ்வரியின் நாயை இலக்கு வைத்து சுட்டார். இதில் குண்டு பாய்ந்த நாய் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தது. தனது கண் முன்னே வளர்ப்பு நாய் கொல்லப்பட்டதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த மகேஸ்வரி, இது குறித்து உடனடியாக காவல்துறையில் புகார் அளித்தார்.
புகாரின் பேரில் விரைந்து செயல்பட்ட போலீசார், நந்தகுமாரை கைது செய்து அவரிடமிருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கியை பறிமுதல் செய்தனர். அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கோழிகளைக் கடித்ததற்காக ஒரு ஜீவனை கொன்றதுடன், சட்டவிரோத ஆயுதத்தை பயன்படுத்திய இளைஞரின் செயல் சேலம் மாவட்டத்தில் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.