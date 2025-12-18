முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தொழில் போட்டி!.. இளம்பெண்ணுக்கு புது ரூட்டில் டார்ச்சர் கொடுத்த நபர்!....

cash delivery

BALA

வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (12:13 IST)
கோவை கணபதி பகுதியில் 23வது வயது இளம்பெண் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தொழில் நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். கடந்த சில நாட்களாகவே அவரால் தொழிலில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை. அதற்கு காரணம் ஒரு நாளைக்கு 100க்கும் மேற்பட்ட ஆன்லைன் பார்சல்கள் அவரின் முகவரிக்கு வந்திருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் அவர் அந்த ஆர்டரை கொடுக்கவில்லை. யாரோ ஒருவர் தொடர்ந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் கொடுத்து அவரின் முகவரிக்கு நிறைய பார்சல்களை அனுப்பி டார்ச்சர் செய்திருக்கிறார்.

கடந்த பல நாட்களாகவே இப்படி அவருக்கு நிறைய பார்சல் வந்திருக்கிறது. அதோடு அவரின் பெயருக்கு முன்னால் ஒரு கெட்ட வார்த்தையும் சேர்த்து முகம் சுழிக்கும் வகையில் அனுப்பி இருக்கிறார்கள். இதனால் அவரால் தொழில் கவனம் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

யாரோ ஒருவர்தான் இதை செய்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்ட அந்த பெண் இதுபற்றி சைபர் கிரைமில் புகார் கொடுத்தார். இதையடுத்து சைபர் கிரைம் போலீஸ் இது தொடர்பாக வழக்கு செய்து எந்த இணையதளத்திலிருந்து ஆர்டர் போடப்பட்டிருக்கிறது? யாருடைய ஐடி என்பதை கண்டுபிடிக்கும் விசாரணையில் இறங்கினார்கள். விசாரணையில் கோவை புலியகுளத்தில் அந்த பெண்ணை போலவே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் செய்து வந்த சதீஷ்குமார்தான் இதை செய்திருக்கிறார் என்பதை தெரியவந்திருக்கிறது.

பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண் சதீஷ்குமார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்திருக்கிறார். தன்னிடம் தொழில் கற்றுக்கொண்டு தனியாக தொழில் தொடங்கி தனக்கே போட்டிக்கு வந்த கோபத்தில்தான் சதீஷ்குமார் இப்படி வினோத முறையில் டார்ச்சர் செய்திருக்கிறார் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது. சதீஷ்குமாரை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்திருக்கிறார்கள்
.

