விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா நாங்க இருப்போம்!.. இன்னும் என்னென்ன கேவலத்தை பாக்கணுமோ!..

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (15:37 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (15:41 IST)
நடிகர் விஜய்க்கு வெறித்தனமான ரசிகர்களும், ரசிகைகளும் இருக்கிறார்கள்.. அவர் என்ன செய்தாலும் அதை ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள்.. விஜயை யார் திட்டினாலும், யார் விமர்சனம் செய்தாலும் அவர்களால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. இதற்கு பல சம்பவங்களை உதாரணமாக சொல்ல முடியும்.. கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த போது கூட பல பெண்கள் விஜய்க்கு ஆதரவாக கருத்து சொன்னார்கள்.
கூட்டத்திற்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் வர வேண்டாம் , குழந்தையை தூக்கிகொண்டு வரவேண்டாம் என தவெக பலமுறை சொல்லியிருக்கிறது.. ஆனாலும் கேட்காமல் சில பெண்கள் குழந்தையை தூக்கிக்கொண்டு செல்கிறார்கள்.. சேலத்தில் தவெக மீட்டிங் நடந்த போது ‘இப்படி கைக்குழந்தையை தூக்கிக்கொண்டு விஜயை பார்க்க வர வேண்டுமா?’ என கேட்டதற்கு ‘எங்களுக்கு விஜயை பார்ப்பதுதான் முக்கியம்’ என்று சொல்லி அதிர வைத்தார் ஒரு பெண்..
அதேபோல விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்துள்லார். அதோடு ஒரு நடிகையுடன் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் சொல்லி ஆதிர வைத்திருக்கிறார்.. நேற்று மாலை முதல் இந்த விஷயம்தான் சமூகவலைத்தளங்களில் அதிக அளவில் பேசப்பட்டு வருகிறது..
இந்நிலையில், தொலைக்காட்சி ஒன்றில் பேசிய ஒரு பெண் ‘தளபதிக்கு ஆயிரம் அக்கா, தங்கைகள் இருக்காங்க. தேவைப்பட்டா பொண்டாட்டியா கூட இருந்துட்டு போறோம்’ என பேசிய வீடியோவை பிரபல சினிமா விமர்சகர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்து ‘புரட்சி மங்கை இப்படி பேசியிருக்கிறார்.. தவெக கூட்டத்தில் பெத்த புள்ள செத்தாலும் பரவாயில்லை என்று கூறிய தவெக தாரகைகளின் அடுத்த கட்ட முரட்டு வளர்ச்சி இது.. இன்னும் பல கேவலகங்களை நாம் பார்க்கப்போவது உறுதி’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்..