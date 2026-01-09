முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எங்களுக்கு ஒன்னும் கிடக்கல சார்!.. மேடையிலேயே முதல்வரிடம் சொன்ன பெண்!.. வைரல் வீடியோ!...

mk stalin

BALA

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (15:53 IST)
2026ல் சட்டமன்ற தேர்தல் வருவதால் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் பரபரப்பாக இயங்கி வருகின்றன. குறிப்பாக எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி?.. எவ்வளவு தொகுதி? என்கிற பேச்சுவார்த்தைகளும் தொடங்கியிருக்கிறது. ஒருபக்கம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பல மக்கள் திட்டங்களையும் தொடர்ந்து அறிவித்து வருகிறார். கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப், பள்ளி மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் என பல அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.

இந்நிலையில்தான் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி பாடியநல்லூரில் இன்று அரசு விழா நடந்தது. அந்த விழாவில் ‘உங்க கனவை சொல்லுங்க’ என்கிற திட்டத்தை முதலில் ஸ்டாலின்  துவங்கி வைத்தார். அந்த மேடையில் பொதுமக்கல் பலரும் தங்களின் கோரிக்கையை முதலமைச்சர் முன்பு பேசினார்கள்.

அப்போது மேடையேறிய ஒரு பெண்ணிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் ‘மானியம், லோன் இதல்லாம் வாங்குகிறீர்களா?’ என கேட்டார். அதற்கு அந்த பெண் ‘நான் வாங்கவில்லை’ என்று சொன்னார். அதற்கு ‘ஏன்’ என முதல்வர் கேட்டதற்கு ‘நாங்கள் எம்பிசி  அதனால் எங்களுக்கு மானியத்துடன் கூடிய லோன் கொடுப்பதில்லை.. வங்கிக்கு சென்றால் SC, ST-க்கு மட்டும்தான் கடன் கொடுக்கிறார்கள். எனவே எல்லோருக்கும் கிடைப்பது போல நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்று சொன்னார். அதற்கு ‘நாங்கள் இதை பரிசீலிக்கிறோம்’ என ஸ்டாலின் கூறினார்.

இந்த வீடியோவை பாஜகவினரும், அதிமுகவினரும் தங்களது சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து ‘முதல்வர் அசிங்கப்பட்டார்’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.




