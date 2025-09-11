முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000ஆக உயர்த்தப்படுகிறதா? ஆய்வு செய்ய முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு..!

Advertiesment
மகளிர் உரிமைத்தொகை

Mahendran

, வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (10:05 IST)
தமிழகத்தில் தகுதியுடைய பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ₹1,000 உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அதனை ₹2,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் நிதி ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்ய, நிதித்துறைக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குறுதியில் திமுக, மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ₹1,000 வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, 2023 செப்டம்பர் முதல் இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, விடுபட்ட தகுதியுள்ள பெண்களையும் இத்திட்டத்தில் சேர்க்க வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
அடுத்த ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் வரவிருக்கும் நிலையில், மகளிர் உரிமைத்தொகையை ₹2,000 ஆக உயர்த்துவதன் மூலம் பெண்களின் ஆதரவைப் பெற தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த உயர்வால் ஏற்படும் கூடுதல் நிதிச்சுமை குறித்து நிதித்துறை விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திடீரென இன்று டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் குறித்து பேசுவாரா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos