விஜய் பிரிக்கும் திமுக ஓட்டால் அதிமுகவுக்கு லாபமா? எடப்பாடியார் மீண்டும் முதல்வரா?

சமீபத்திய அரசியல் ஆய்வுகளின்படி, விஜய்யின் வருகை குறிப்பாக ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் வாக்கு வங்கியில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திமுகவின் வாக்குகள் பிரியும் பட்சத்தில், அது மறைமுகமாக அதிமுகவிற்கு ஒரு சாதகமான சூழலை உருவாக்கலாம். எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக, தனது நிலையான வாக்கு வங்கியை தக்கவைத்துக்கொண்டு, திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பதன் மூலம் 'வாக்குச் சிதறல்' பலனை அறுவடை செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இருப்பினும், அதிமுகவின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியிலும் விஜய் கைவைக்க வாய்ப்புள்ளதாக சில கணிப்புகள் எச்சரிக்கின்றன. இதனால், எடப்பாடியார் மீண்டும் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பது என்பது விஜய்யின் தவெக எந்த அளவுக்கு திமுகவின் வாக்குகளை மட்டும் பிரிக்கிறது என்பதை பொறுத்தே அமையும்.
ஒருவேளை விஜய் 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றால், அது தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அதிகார மையத்தை உருவாக்கி, திராவிட கட்சிகளின் தனிப்பெரும் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடும்.