டிசம்பர் 18ல் நடைபெறும் ஈரோடு கூட்டத்தில் கூட்டணியை அறிவிக்கின்றாரா விஜய்? காங்கிரஸ் யார் பக்கம்?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது கட்சியின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வை டிசம்பர் 18ஆம் தேதி ஈரோட்டில் நடத்த உள்ளார். இந்த மாநாடு கட்சியின் அரசியல் நிலைப்பாட்டையும், எதிர்கால தேர்தல் வியூகங்களையும் தீர்மானிக்கும் முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது.
அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பாக பேசப்படும் கேள்வியே, இந்த கூட்டத்தில் விஜய் தனது கட்சியை கூட்டணியில் இணைக்கும் என்பதை அறிவிப்பாரா என்பதுதான். குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியை கூட்டணியில் இணைப்பது குறித்து முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
இதற்கிடையில், தமிழக அரசியல் களத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதும் முக்கிய விவாத பொருளாகியுள்ளது. தற்போது திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ், அடுத்த தேர்தலில் எந்த பக்கம் சாய்வது என்பதில் குழப்பத்தில் உள்ளதாக தெரிகிறது. விஜய்யின் வருகை, தமிழக அரசியலின் திராவிட கூட்டணிகளை மறுசீரமைக்கும் சூழலில், காங்கிரஸ் தலைமை எந்தப் க்கம் செல்வது என்று முடிவெடுக்க முடியாமல் உள்ளது.
டிசம்பர் 18 ஈரோடு மாநாடு, தவெகவின் தனிப்பட்ட பலம், அதன் அரசியல் பாதை மற்றும் கூட்டணி வியூகங்கள் குறித்த தெளிவான அறிவிப்புகளை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தமிழகத்தின் அடுத்த பொதுத்தேர்தல் களத்தை முற்றிலுமாக மாற்றியமைக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.