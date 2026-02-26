காங்கிரஸ் விலகினால் விசிகவும் விலகுமா? மதிமுகவும் அணி மாறுமா? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..!

Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (16:42 IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (16:38 IST)
தமிழக அரசியலில் காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி, தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் இணையக்கூடும் என்ற தகவல் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது.
இந்த சூழலில், திமுக கூட்டணியில் நீண்டகாலமாக அங்கம் வகித்து வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் மதிமுக ஆகிய கட்சிகளும் அணி மாறுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
குறிப்பாக, ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை விசிக முன்னிறுத்தி வரும் நிலையில், தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அவர்களுக்கு ஒரு மாற்றாக அமையக்கூடும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
காங்கிரஸ் வெளியேறினால், அது ஒரு தொடர்விளைவை ஏற்படுத்தி மற்ற கட்சிகளையும் சிந்திக்க வைக்கும். இது நடந்தால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு பெரும் பலவீனம் ஏற்படும் என கணிக்கப்படுகிறது. தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறது.