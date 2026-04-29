முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மகளிர் உரிமைத் தொகை மே மாதம் வங்கிக்கணக்கிற்கு வருமா? என்ன பிரச்சனை?

BY: Webdunia
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (15:16 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (15:18 IST)
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான ரூ. 1,000 கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு 1.31 கோடி பயனாளிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 
 
தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் காரணமாக, பிப்ரவரி மாதமே மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான முன்பணத்துடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ. 5,000 பெண்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
தற்போதைய சூழலில், மே 6-ம் தேதி வரை தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும். எனவே, அதன் பிறகே இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும். ஒருவேளை திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் பட்சத்தில், மே இரண்டாம் வாரத்தில் வழக்கம்போல் ரூ. 1,000 விநியோகிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இருப்பினும், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்று, அமைச்சரவை ஒப்புதல் பெற்ற பிறகே நிதி விடுவிக்கப்படும். திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் இத்தொகையை ரூ. 2,000 ஆக உயர்த்துவதாக கூறியிருந்தாலும், மே மாதத்தை பொறுத்தவரை பழைய தொகையான ரூ. 1,000 மட்டுமே கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 
 
அதேபோல் அதிமுக ரூ. 2,000 மற்றும் தவெக ரூ. 2,500 என உறுதியளித்துள்ள நிலையில் இந்த இரு கட்சிகளும் கட்சிகளும் நிதி உதவி குறித்த வாக்குறுதிகளை எப்போது நிறைவேற்றும் என்பதும், தேர்தல் முடிவுகளே பெண்களின் வங்கி சேமிப்பை தீர்மானிக்கும் காரணியாக அமையும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது..
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் விஜய்!.. வைரல் போட்டோ!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

