முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதிமுக கூட்டணியில் அன்புமணி, ராமதாஸ் இருவருமே இடம்பெற வாய்ப்பு உண்டா? அமித்ஷா நினைத்தால் நடக்கும்..!

Advertiesment
அதிமுக பாமக கூட்டணி 2026

Siva

, ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (13:30 IST)
பாமகவில் தற்போது நிலவும் தந்தை-மகன் மோதல், தற்போது டெல்லி வரை எதிரொலித்துள்ளது. கட்சியின் நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் ஒரு பக்கமும், தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றொரு பக்கமும் இருவேறு துருவங்களாக செயல்பட்டு வருவது பாமக தொண்டர்களிடையே பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த சிக்கலை தீர்க்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நேரடியாக களமிறங்கியுள்ளதாக பரபரப்புத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை மீண்டும் வலுப்படுத்த நினைக்கும் அமித்ஷா, பிரிந்து கிடக்கும் பாமகவின் இரு தரப்பினரையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரே கூட்டணியின் கீழ் கொண்டு வரப் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுத்துள்ளார். 
 
அமித்ஷா நினைத்தால், தொகுதிப் பங்கீட்டில் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி ஆகிய இருவரின் நிபந்தனைகளையும் சமன் செய்து, அவர்களை மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான மெகா கூட்டணியில் இணைக்க முடியும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
இந்தக் கூட்டணி அமைந்தால், வட மாவட்டங்களில் உள்ள வன்னியர் வாக்குகள் சிதறாமல் ஒரு இடத்திற்கு வந்து சேரும். இது திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய சவாலாக அமையும். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வெனிசுலாவின் எண்ணெய் வளத்தை சுரண்டுவதுதான் டிரம்பின் நோக்கமா? ரஷ்யா, சீனா கடும் எதிர்ப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos