ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனுக்கு ஓகே சொல்லிவிட்டாரா விஜய்? வலுவடையும் தவெக கூட்டணி?

தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு புதிய கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் இணையக்கூடும் என்ற யூகங்கள் வலுவடைந்துள்ளன. அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட இந்த இரு தலைவர்களும், தங்கள் அரசியல் இருப்பை தக்கவைக்க ஒரு வலுவான மாற்று சக்தியை தேடி வருகின்றனர்.
சமீபகாலமாக, ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் விஜய் எடுக்கும் அரசியல் நிலைப்பாடுகளை பாராட்டி பேசி வருவது இந்த கூட்டணிக்கு வலுசேர்க்கிறது. விஜய்யை பொறுத்தவரை, அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை தன் பக்கம் இழுக்க வேண்டுமானால், அந்த இயக்கத்தின் பாரம்பரிய முகங்களான ஓபிஎஸ் போன்றவர்களின் ஆதரவு தேவை என்பதை உணர்ந்துள்ளார்.
அதே சமயம், தவெக ஒரு புதிய மற்றும் தூய்மையான அரசியலை முன்வைப்பதால், பழைய அரசியல் முகங்களை சேர்ப்பது கட்சியின் பிம்பத்தை பாதிக்குமா என்ற தயக்கமும் விஜய்யிடம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், தற்போதைய கள நிலவரப்படி திமுக மற்றும் அதிமுகவை வீழ்த்த வேண்டுமானால், ஒரு மெகா கூட்டணி அவசியம் என்பதை புரிந்துகொண்டு விஜய் இவர்களுக்கு 'பச்சைக்கொடி' காட்டியுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.
இந்த முக்கோண கூட்டணி உறுதியானால், அது தென் மாவட்டங்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.