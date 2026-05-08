நேரா முதல்வர்தானா?.. இந்த எதிர்கட்சி தலைவர்லாம் வேண்டாமா?!. விஜய் செய்வது சரியா?...

Publish Date: Fri, 08 May 2026 (13:02 IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 (13:05 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் கிடைத்தது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்டனர். எனவே, திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் விஜய் ஆதரவு கேட்டார். அதில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்து 5 எம்எல்ஏக்களை விஜய்க்கு கொடுத்து விட்டது. ஆனாலும் ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு மேலும் 5 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். இன்று இரவுக்குள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும், விசிகவும் தனது முடிவை சொல்லிவிடும்..
‘தேவையான பெரும்பான்மையை கொண்டு வராமல் தவெகவை ஆட்சியமைக்க முடியாது.. ஒரு நிரந்தர ஆட்சி அமையவேண்டும் என நான் ஆசைப்படுகிறேன். விஜயை முதல்வராக நியமனம் செய்துவிட்டு பலத்தை சட்டசபையில் நிரூபிக்கும் படி நான் சொன்னால் அது குதிரை பேரத்திற்கு வழிவகுக்கும்.. இதைத்தான் நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா?’ என ஆளுநர் கேள்வி எழுப்புகிறார்.
ஒருபக்கம் காங்கிரஸுடன் தவெக இணைந்ததால் அந்த கோபத்தில்தான் பாஜக இப்படி செய்கிறது என தவெக ஆதரவாளர்கள் பொங்குகிறார்கள். ஆனால் விஜய் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்காமல் அமைதியாக இருக்கிறார்..
ஒருபக்கம் திமுக ஆதரவுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக போகிறார் என்கிற செய்தி கடந்த 2 நாட்களாக செய்தி தொலைக்காட்சிகளிலும், ஊடகங்களிலும் அதிகமாக பகிரப்பட்டும் விவாதிக்கப்பட்டும் வருகிறது.. இது உண்மையா என்பதும் தெரியவில்லை..
தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான எம்எல்ஏக்கள் இல்லை. திருமாவும், இடதுசாரிகளும் திமுக நிலைப்பாட்டை தாண்டி விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுப்பார்களா என்பது சந்தேகமே!. ஒருபக்கம் திமுக உதவியுடன் அதிமுக ஆட்சி அமைத்தால் தவெக எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் ராஜினாமா செய்ய திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இது நடக்க வாய்ப்பில்லை.. அது தேவையும் இல்லை என்கிறார்கள்.
தவெகவுக்கு போதுமான ஆதரவு இல்லை என்பது தெரிந்துவிட்டது. எனவே, எதிர்க்கட்சித் தலைவராக விஜய் சட்டசபைக்குள் செல்லலாம்.. ஒருவேளை எடப்பாடி பழனிச்சாமே முதல்வராக வரட்டும்.. விஜய் சட்டசபைக்கு செல்லட்டும்.. எதிர்கட்சி தலைவராக நன்றாக பணியாற்றட்டும்.. ஆளும் கட்சியை கேள்வி கேட்கட்டும்.. எதிர்த்து போராட்டங்களை நடத்தட்டும்.. மக்களிடம் நம்பிக்கை பெறட்டும்.. அரசியலை கற்றுக் கொள்ளட்டும் விஜய் நன்றாக செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக அடுத்து நடக்கும் தேர்தலில் கண்டிப்பாக விஜய்க்கு மக்கள் பேராதரவு தருவார்கள்.. அதை விட்டுவிட்டு நான் முதல்வராக மட்டுமே இருப்பேன் என்று அடம்பிடிப்பது சரியில்லை என பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..