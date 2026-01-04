முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் இருவரையும் விஜய் கூட்டணியில் சேர்க்க தயங்குவது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்..!

Advertiesment
TTV Dinakaran Vijay

Siva

, ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (16:30 IST)
அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகிய இருவரும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்கத் தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர். இருப்பினும், விஜய் தரப்பிலிருந்து இந்த விஷயத்தில் ஒருவித தயக்கம் நீடிப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.
 
இதற்கு முக்கிய காரணமாகப் பார்க்கப்படுவது விஜய்யின் தூய அரசியல் என்ற பிம்பம். ஊழல் புகார்கள் மற்றும் நீண்ட கால அரசியல் கறைகள் படிந்த பழைய தலைவர்களுடன் கை கோர்ப்பது, விஜய்யின் 'மாற்றத்திற்கான அரசியல்' என்ற முழக்கத்தை சிதைத்து விடுமோ என அவர் அஞ்சுவதாகக் கூறப்படுகிறது. 
 
இருப்பினும், தவெகவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் போன்ற மூத்த தலைவர்கள், தென் மாவட்டங்களில் ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவிக்கு இருக்கும் சமூக வாக்கு வங்கியை அறுவடை செய்ய இவர்களின் இணைவு அவசியம் என அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றனர். 
 
விஜய்யின் தயக்கம் நீடிக்குமா அல்லது தேர்தல் வெற்றிக்காக இந்த பழைய தலைவர்களை அவர் அரவணைப்பாரா என்பது பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் தெரிந்துவிடும்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் பிரிக்கும் திமுக ஓட்டால் அதிமுகவுக்கு லாபமா? எடப்பாடியார் மீண்டும் முதல்வரா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos