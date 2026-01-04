டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் இருவரையும் விஜய் கூட்டணியில் சேர்க்க தயங்குவது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்..!

அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகிய இருவரும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்கத் தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர். இருப்பினும், விஜய் தரப்பிலிருந்து இந்த விஷயத்தில் ஒருவித தயக்கம் நீடிப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.
இதற்கு முக்கிய காரணமாகப் பார்க்கப்படுவது விஜய்யின் தூய அரசியல் என்ற பிம்பம். ஊழல் புகார்கள் மற்றும் நீண்ட கால அரசியல் கறைகள் படிந்த பழைய தலைவர்களுடன் கை கோர்ப்பது, விஜய்யின் 'மாற்றத்திற்கான அரசியல்' என்ற முழக்கத்தை சிதைத்து விடுமோ என அவர் அஞ்சுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், தவெகவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் போன்ற மூத்த தலைவர்கள், தென் மாவட்டங்களில் ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவிக்கு இருக்கும் சமூக வாக்கு வங்கியை அறுவடை செய்ய இவர்களின் இணைவு அவசியம் என அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றனர்.
விஜய்யின் தயக்கம் நீடிக்குமா அல்லது தேர்தல் வெற்றிக்காக இந்த பழைய தலைவர்களை அவர் அரவணைப்பாரா என்பது பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் தெரிந்துவிடும்.