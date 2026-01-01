முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய்யுடன் கூட்டணி சேர அரசியல் கட்சிகள் தயக்கம் ஏன்? வாக்கு சதவீதத்தை நிரூபிக்கவில்லை என்பதா?

Advertiesment
தமிழக வெற்றிக் கழகம்

Siva

, வியாழன், 1 ஜனவரி 2026 (09:00 IST)
தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அரசியல் கட்சிகள் அவருடன் கூட்டணி சேர தயங்குவதற்கு பின்னால் சில முக்கிய அரசியல் காரணங்கள் உள்ளன. இதில் முதன்மையானது, தவெக இதுவரை எந்த தேர்தலையும் சந்திக்காததால், அக்கட்சியின் உண்மையான வாக்கு சதவீதம் எவ்வளவு என்பது இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை.
 
ஒரு புதிய கட்சிக்கு இருக்கும் மக்கள் செல்வாக்கு என்பது தேர்தலுக்கு பின்னரே அதிகாரப்பூர்வமாக தெரியும். கடந்த காலங்களில் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் போன்ற கட்சிகள் தொடக்கத்தில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தினாலும், தேர்தலில் போதிய வாக்கு சதவீதத்தை பெறத் தவறின.
 
கூடுதல் காரணமாக, விஜய்யின் அரசியல் கொள்கைகள் இன்னும் முழுமையாக செதுக்கப்படவில்லை என்பதும், அவர் யாருக்கு மாற்று என்பதில் நிலவும் குழப்பமும் கூட்டணி கணக்குகளை சிக்கலாக்குகின்றன. 
 
எனினும், 2026 தேர்தலுக்கு முன்னதாக நடைபெறவுள்ள சில அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் கருத்துக்கணிப்புகள் இந்த தயக்கத்தை மாற்றக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வரும் தேர்தலில் தவெக முன்னிறுத்தும் கொள்கைகள் என்ன? இளைஞர்களை ஈர்க்குமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos