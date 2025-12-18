முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எங்களை பார்த்து திமுக ஏன் கதறுகிறது? ஈரோட்டில் ஆவேசமாக கேள்வி கேட்ட விஜய்.!

Advertiesment
விஜய் ஈரோடு உரை

Mahendran

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (13:09 IST)
ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட பிரசார கூட்டத்தில் உரையாற்றிய தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், திமுக அரசை மிக கடுமையாக சாடினார். 
 
கரூரில் நிகழ்ந்த துயர சம்பவத்திற்குப் பிறகு அவர் பங்கேற்கும் முதல் அரசியல் மேடை இது என்பதால், பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் மத்தியில் அவர் ஆவேசமாக உரையாற்றினார். "தமிழக வெற்றி கழகம் ஒரு பொருட்டே இல்லை என்றால், எங்களை பார்த்துக் திமுக ஏன் கதறுகிறது?" என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர், பயமில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே திமுகவினர் நடுங்குவதாக கிண்டல் செய்தார்.
 
தந்தை பெரியார் பிறந்த மண்ணில் நின்று பேசிய விஜய், "பெரியார் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு தயவுசெய்து கொள்ளையடிக்காதீர்கள்; நீங்கள் நடத்துவது ஆட்சியா அல்லது கண்காட்சியா?" என ஆவேசமாக முழங்கினார். 
 
அத்திக்கடவு - அவினாசி திட்டத்தை சரியாக செயல்படுத்தாதது குறித்தும், வள்ளுவர் கோட்டத்திற்கு தரும் முக்கியத்துவத்தை மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு தராதது குறித்தும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். அண்ணா மற்றும் எம்.ஜி.ஆரின் தேர்தல் குறிக்கோள்களை தான் பின்பற்றுவதை தடுக்க யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
 
தனது 10 வயதில் தொடங்கிய சினிமா பயணம் முதல் இன்று வரையிலான மக்களின் ஆதரவை நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்ட விஜய், தன்னை மக்களிடம் இருந்து பிரிக்க நடக்கும் சூழ்ச்சிகள் ஒருபோதும் பலிக்காது என்றார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்களின் சக்தி என்ன என்பதை நிரூபிப்போம் என்று விஜய் பேசினார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொழில் போட்டி!.. இளம்பெண்ணுக்கு புது ரூட்டில் டார்ச்சர் கொடுத்த நபர்!....

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos