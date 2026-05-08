விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்காவிட்டால் மெரீனாவில் இன்னொரு போராட்டம்.. காங்கிரஸ் நிர்வாகி

Publish Date: Fri, 08 May 2026 (08:35 IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 (08:37 IST)
தமிழக அரசியலில் நிலவும் தற்போதைய பரபரப்பான சூழலில், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி ஒரு பெரும் மக்கள் போராட்டத்திற்கு வித்திடுமோ என்கிற அச்சம் எழுந்துள்ளது.
ஆளுநர் மாளிகையின் செயல்பாடுகள் ஜனநாயகத்திற்கு புறம்பாக இருப்பதாகவும், அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுவதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் நிர்வாகி மகேந்திரனின் சமூக வலைதள பதிவு பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமானவராக கருதப்படும் அவர், ஆளுநர் சட்டப்படி நடக்க தவறினால் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தைப் போல மெரினாவில் ஒரு 'விசில் புரட்சி' வெடிக்கும் என எச்சரித்துள்ளார்.
மகேந்திரனின் இந்தப்பதிவு காவல்துறை வட்டாரத்திலும் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த பதிவை நீக்கச் சொல்லி காங்கிரஸ் மூத்த நிர்வாகிகள் மூலம் வலியுறுத்தப்பட்டும், அவர் அதனை மறுத்துவிட்டதாக தெரிகிறது. "ஆளுநர் சட்டப்படி நடக்க வேண்டும், இல்லையெனில் மக்கள் வீதிக்கு வந்து சட்டத்தை நிலைநாட்டும் சூழல் உருவாகும்" என அவர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.
ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டம் எப்படி தமிழகத்தின் உணர்வை உலகிற்கு பறைசாற்றியதோ, அதேபோல் விஜய்க்காக மெரினாவில் மக்கள் திரள்வார்களா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.